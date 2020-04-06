標準普爾發表最新報告，將中華煤氣（0003）的展望評級調低，由穩定轉為負面，但維持其評級為A。該行認為，煤氣在2019年度的營運現金流持平，但是債務卻增加中，並到達一定規模，估計其核心信貸指標只餘最少的財務及信貸評級空間可供其操作。其相信，新冠肺炎疫情、低油價及香港的冬天較為温暖，均會拖慢煤氣的復甦步伐。

該行相信，煤氣的信貸穩定性，在乎管理層在外圍較動盪時及需求可能復甦時，透過控制資本開支、投資，及採取較彈性的派息政策，去落實緊慎的財務管理。其將煤氣的展望評級調低，以反映該公司較緊的信貸比率，及預期2020至21年的復甦步伐較慢，亦觸及營運資金相對債務比率達30%的水平，顯示其核心信貸指標沒有更多空間，並估計會維時18至24個月。同時亦維持該公司的長期發行人信貸評級為A級，亦維持該公司擔保及發行的在外票據之評級。

如果營運資金相對債務比率調高至30%以上，該行指，煤氣的展望評級將會上調。若前述比率遠低於30%，負債更高，及氣體市場出現結構改變，展望評級勢將進一步下調。

標普續指，煤氣在2019年度的財務表現低過預期，以其業績作初步評估，該公司的營運資金相對債務比率為28%至30%，這相信與期內的除息税、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）持平，未能跟得上高資本開支及投資觸發總債務按年增加6%至380億元有關。煤氣過去兩年，單在香港擴充及維修、營造儲氣設施及承諾開發新能源項目，資本開支已介乎60億至70億元。香港較温暖的冬季，加上社會不穩，更令其氣體銷售按年跌2.8%。

在內地方面，氣體銷售增長率由過去每年增長15%至20%，放慢至11%，令邊際利潤受壓。在新能源項目方面，其2019年度的EBITDA更按年大減三分之一，但是此前煤氣在這項業務投資逾150億元，最終只向集團貢獻少於10%的EBITDA。

標普認為，新冠肺炎會弱化中港市場對燃氣的需求，當中以工商業的需求尤然，並且直接影響今年上半年的新接駁用户數目。因此其估計，煤氣在港售氣持平，在內地售氣亦只增長3%至5%而已。進一步來說，商品價格下跌，更影響到煤氣的新能源產品，甚至泰國上游油氣項目的利潤率。一方面，在港的煤氣自去年8月起獲准加價4.4%，令煤氣在2020年全年受惠；另一方面，內地監管機構要求公用事業因應疫情調低2月至6月氣價，減輕終端用戶負擔，減費最終由上游公司承擔，但是減省成本的效用卻滯後。綜合而言，煤氣今年的氣體銷售邊際盈利只會持平而已。

該行從煤氣方面得知，該公司將會更審慎，投資時會小心及講究紀律，在2020至21年的資本開支會減至58億至60億元，派息方面亦見彈性，例如派送紅股比例由十送一，調整至二十送一，不過未知該公司會否進一步削減派息以確保現金流。不過，其預期煤氣經降低資本開支規模，及在疫情過後，財務表現會改善過來。香港銷氣業務會維持穩定，內地售氣業務增長會按年提高至7%至9%。內地市場進行改革，成立新的管網公司，亦有助穩定上游氣價，令下游氣商盈利受惠。

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