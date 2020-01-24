龍湖集團（0960）公布，獲大股東吳亞軍旗下家族信託Charm Talent於四月二日在公開市場增持100萬股，增持平均價約每股37.431元，緊隨收購事項後，Charm Talent持有近26.328億股或公司已發行股本約43.95%。

此外，融創中國（1918）公布，三月合約銷售額為309.2億元人民幣（下同），較2019年三月合約銷售額376.4億元按年跌17.85%。

首三個月融創中國的累計合約銷售額為617.6億元，較2019年首三個月合約銷售額798.7億元按年跌22.67%。

內房3月合約銷售復蘇勝預期，銀河聯昌證券報告維持行業評級「跑贏大市」，其覆蓋的發展商三月合約銷售按月彈129%，按年僅跌4%，首季銷售亦僅跌10%，較該行預測的30-40%好，相信與內地居民回復正常，打折5-10%的網上銷售表現較預期好，以及持續寬鬆的政策影響。

該行又引述發展商管理層表示將於短期恢復大部分的正常營運，料將會支持持續銷售。同時，住房政策將保持寬鬆，因為中國政府需要穩定的房地產市場來支持其GDP增長。

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