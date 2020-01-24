新冠肺炎疫情至今未見緩和，市民對抗疫產品需求有增無減。新世界（0017）執行副主席兼總經理鄭志剛宣布，本月底起將免費派發1000萬個「Made in HK」口罩，並與8個非牟利機構合作，於轄下的指定中心設置「自助口罩提取機」，向預先登記的基層及弱勢社群派發輕觸式「口罩提取卡」，讓他們每周於指定中心開放時間內，憑卡到自助提取機獲取集團生產的1包共5個口罩。

集團指，將陸續設置35部「自助口罩提取機」，免費派發口罩10周至7月初，透過此渠道派發至少200萬個口罩，預計有超過4萬人受惠。

另一方面，新世界亦會沿用既有安排，繼續通過其他非牟利機構及社福團體，以傳統渠道向有需要人士派發口罩，預計會捐贈數百萬個口罩。集團將於4月中起在香港生產醫用口罩，首兩條生產線將進行試產，另外兩條生產線亦將於5月投產，全面投產後估計每月可製造逾700萬個口罩。

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