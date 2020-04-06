環球金融市場震盪，投資者更加關注「股神」巴菲特的舉動，巴菲特旗下巴郡上周沽出航空股後，周一再在日本發債。彭博指，巴郡今次銷售的10年期債券的債面利率與同天數的日本公債約有100至110個基點（100基點即是1厘）的利差，去年9月巴郡曾以50基點利差為4300億日圓債進行定價。

冠狀肺炎疫情帶動融資成本激增，但無阻企業發債借款，許多公司正在吸納緩衝現金，以及擴大收購準備金；上周，全球債券銷售突破了創紀錄的2000億美元，其中甲骨文公司出售定價200億美元債券，美國T-Mobile公司籌集190億美元以幫助收購SprintCorp。

記者：李哲毅

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