中銀集團人壽保險執行總裁鄧子平表示，雖然上年第四季全個行業平均錄得負17.4%增長，但中銀人壽是有正增長達17.2%，而今年首季有雙位數字增長。唯第二至第四季度會否維持增長，要視乎疫情發展。2019年中銀人壽網上銷售佔市場整體份額達到一半，直銷業務名列首位，他表示主要是因為借助中銀香港網上平台而取得成績，銷售額達8.7億元，佔有率達50%。未來也會將更多產品放在網上銷售，包括「合資格延期年金保單」。

去年保險市場新造標準保費平均增長為17.4%，但以每季成績來看，增長主要集中在2019年上半年，其中第二季增長達45.4%，而第四季卻因為社會運動引致內地投保者來港投保意欲減少導致該季下滑了17.9%，其中上年第四季以非香港居民跌幅最大達46%，他指出2019年新造業務都屬「坐過山車」。中銀人壽在2019年錄得增長49%較行業平均17.4%為大，保費增長由92億元上升至約138億元；表現最好也是第三季升幅達200%，主要是因為其推出扣稅產品受市場歡迎。而人民幣連續10年佔據首位，佔有率達70%。2018年8.5%市佔率升至10.92%，排名第五。

踏入2020年因為發生新冠狀肺炎有機會令今年首季保險市場新保費下滑，但他指該行有正面增長，增長平均來自本地客，但他指出第二季才會真正反映疫情對保險業生意的影響。由於中銀人壽發展開始具規模，鄧子平透露公司會在海外特別是東南亞透過收購、入股或設立新分公司擴充業務。不過，由於疫情影響原本近完成階段卻因此而延期，但相信今年會落實。

另外，他指出疫情除了對整個行業做成影響外，同時另一挑戰是美股出現多次熔斷及利差擴闊，10年期美國國債不夠一厘，由於資本市場波動對保險公司資產負債表有相當壓力，而保險公司有機會提升資本帳。

記者：龍彩霞

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