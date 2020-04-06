受惠於控制成本、整合生產線及淘汰低效益客戶等等措施，加上出售上海廠房的一次性收益，葉氏化工（0408）去年在營業額下降的情況下錄得純利2.72億元，按年增加48%，派末股息0.13元，全年合共派息0.2元。

以去年年底股價2.35元計，葉氏化工股息收益率有8.5%，比起現在不派息的匯控（0005）隨時更吸引。葉氏副行政總裁葉鈞指，公司一直維持四成至六成的派息比率，末來亦會繼續維持，至於是否比匯控吸引，葉鈞笑言非自己說了算，應由投資者自行判斷。

公司以溶劑、塗料等業務為主，但近年葉氏化工亦向終端消費市場進軍，包括投資內地汽車後服務初創企業大嘜養車。而本月中，葉氏還會推出自家首個消毒用品品牌「葉士EUCA」，包括搓手液、消毒洗手泡沫及消毒噴霧；葉鈞指，年初疫情爆發後，因公司對原材料的了解，所以生產了酒精搓手液等產品捐贈給客戶，從而生出嘗試產銷個人消毒用品的念頭，預計產品可在網購平台及本港主要零售渠道發售，「屆時也可能會進行一些宣傳活動，例如免費派發予市民等」。

至於大嘜養車，公司上月披露股權已從39%增持至61%，成為其最大單一控股股東，意味大嘜養車今年起將併入報表，不過財務總裁何世豪表示，大嘜養車規模相對細，併表對葉氏化工財報的整體變化不會太大；另外葉鈞指，現時大嘜於全國85間門店已恢復營運，今年底前門店總數增至150間的目標未變，但會密切留意內地經濟狀況的影響。同時，葉鈞不諱言，今年首季公司溶劑、塗料及油墨業務一定有影響，溶劑及塗料產能因客戶復工需時，目前只回復至6成左右，溶劑出口也因疫情在海外蔓延而受壓，第二季出口不感樂觀，不過油墨業務客戶包括了生活必須品，故生產恢復情況較其他業務快。

葉氏化工去年負債率大幅減少13個百分點至33%，在低負債水平，及相信利息成本不太可能增加之下，何世豪指今年有空間不用進行大量回撥減債，而在財政健康之下，也令公司有能力於「疫市」下尋找優質投資項目。至於剛宣布在珠海高欄港建溶劑新生產基地，現時只在買地階段，要評估會否因疫情而延後投產尚言之過早，會先繼續按計劃進行；此外早前市場消息指位於粉嶺的葉氏化工大廈會放售及放租，市值2.5億，葉鈞澄清只是放租，不會出售。

記者：陳子凌

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