市傳油組接近達成協議，利好股市氣氛，港股午後升幅擴大，日中最高見23832點，升596點或2.57%，見逾三周高位，收市升513點或2.21%，報23749點，成交金額868億元，較上日增加8.55%；國指升161點或1.7%，報9652點。

匯控（0005）終止七連跌，今日反彈2.77%，收報38.95元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，推高大市51點，其次為騰訊（0700），收升1.33%，升穿380元，收報381.4元。

藍籌全線揚，太古（0019）發威，埋單升7.38%，收報51.65元，是升幅最大的藍籌；港鐵（0066）升幅最細，收升0.36%，報41.45元，是表現最曳藍籌。

受油組利好消息刺激，油股續揚，其中中海油（0883）升3.86%，收報8.89元；中石油（0857）升3.11%，收報2.98元；中石化（0386）升2.04%，收報4.01元。

連日獲李嘉誠父子增持的長和系表現強勢，長和（0001）升6.29%，收報55.8元；電能實業（0006）升4.23%，收報49.25元；長實集團（1113）升3.21%，收報44.95元；長建（1038）升5.44%，收報44.55元。

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