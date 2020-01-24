匯控（0005）及渣打（2888）早前先後宣布取消派息，引起部分股東不滿。獨立股評人David Webb今在「匯豐小股東權益大聯盟」的Facebook上留言，指英格蘭銀行致函予英國七大銀行包括渣打銀行，並「要求」他們全部停止支付股息，及停止向管理人員發放現金紅利，因此在受到英格蘭銀行的壓力下，匯控決定取消派息的行為是在法律權力範圍內，建議股東「不要將錢浪費在法律訴訟上」。

他又提醒，股東保留下的利潤在將來仍可用作股息分配或股份回購，認為該款項並沒有消失，它仍然歸屬於匯控股東，儘管銀行總會出現倒閉，但在此情況下，政府傾向於為保護存戶而進行紓困，因此對於那些依靠股息作為現金流的股東，他認為可以選擇出售部分股份來籌集現金。

此外，金管局前總裁任志剛接受本地傳媒報道時指，對於英國監管機構突然叫停銀行派息，用以應對經濟危機的特殊做法感到不解，認為監管機構仍可利用其他政策工具，如調控資本充足、流動資金、槓桿等以銀行增加信貸。

他又自言持有盈富基金 ﹙2800﹚，亦算是匯控的間接股東，突然停派息同時股價暴跌，作為投資者當然有意見，認為母公司與子公司雖身處兩地，但子公司作為母公司賺錢旗艦，質疑在監管上會否存在利益衝突，同時批評匯控並沒有照顧股東利益。

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