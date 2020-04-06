匯豐控股（0005）決定取消派息及回購，惹來一眾小股民不滿，雖然匯控早前已致歉，但小股東始終怒氣難平。前行政長官梁振英在其Facebook發文炮轟匯豐，指其利潤在中港和其他亞洲市場，但聽命於英國政府，連承諾好的派息也取消，批評「某些英國人當香港人『冇到』、『奉旨』和予取予㩗。

梁振英於帖文指出，近日匯豐「放風」回遷香港，是「耍假情假意的手段」，意圖轉移不派息的視線。對於匯豐取消派息，梁認為「香港和內地的股東們吵吵嚷嚷沒有用，打官司是『拳頭在近，官府在遠』的事，眼前倒有兩件事可以馬上做，以表示不悅，一是兩位在匯控的香港人非執董辭職；二是在香港和內地的業務上杯葛匯豐。」

梁振英又建議，利用中國的龐大市場、結合香港的監管和人才，以疫後的振興經濟工作為切入點，在香港官民合辦一家以香港為總部的國際級銀行，並賦予發鈔權，做一家名實相符的香港銀行（The Hong Kong Bank)。他又指，「中環郵政總局和旁邊相連的空地可以直接批給這家銀行，不必招標，地價作為政府股本一部分。」梁稱，過去不斷有人建議說香港要辦一個類似主權基金的政府投資機構，現時辦「香港銀行」是天時地利人和三者俱全。

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