市場關注疫情下的內房投資走向，去年上市的內房股新力控股（2103）去年收購土地的合計應佔權益代價約194.447億元（人民幣，下同），平均土地成本每平方米約7051元。今年集團計劃續以約40%至50%的銷售回款去拿地，料在充足土儲下，能支持權益銷售增長兩成目標。

集團去年合約銷售額為914.23億元，當中權益銷售額為451.09億元或49.3%。集團表示，在上市後將加大主導發展的項目，特別是江西地區，未來權益項目將提升至60%至70%，乎合集團發展水平。集團去年毛利率降7.7個百分點至29.6%，主要受內地調控限價影響，加上地價愈來愈高，認為毛利率下降是行業趨勢，但集團預期未來可維持在30%水平。

截至去年底，集團應佔權益土地儲備達到約1,509萬平方米，當中江西省、長三角、大灣區及其他中西部核心城市應佔權益建築面積分別佔到約33.1%、17.3%、32.5%及17.1% 。

新力表示，截至去年底整體土地成本仍維持在約千元水平，去年新拿土地的土地成本雖達7051元每平方米，但集團在四大核心區域，可售單價亦可高達兩萬元，相信能保持高利潤率。

集團提到，上市後淨負債率降至67%，目標維持在70%至80%水平。息率達雙位數的非銀行融資目前約佔總整借貸的30多個百分點，在進一步優化結構，降低對非銀行融資的依賴下，相信能做到融資成本在9%以下，去年底集團的融資成本降0.1個百分點至9.2%。