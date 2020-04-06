疫市醫藥股當炒，臨床階段生物製藥公司康方生物科技（Akeso）今日通過上市聆訊，有望成為今年第二隻在港上市的未盈利生科股。康方生物科技今年2月遞表，但因披露財報上的技術錯誤，初步招股文件遭港交所「打回頭」，隨後該股急速再遞表，約1個半月後通過聆訊。康方聯席保薦人為摩根大通及摩根士丹利。

康方生物管線內在研藥物涵蓋腫瘤藥、免疫藥及其他，其中腫瘤藥有3種，AK104、AK112，以及與中生製藥（1177）附屬公司正大天晴合作研發的AK105。公司6種藥物對應的數種適應症，僅有兩種已進入關鍵實驗階段，包括AK104在中國對宮頸癌的作用，以及與中生製藥合作的AK105，在中國對肺癌、肝癌及鼻咽癌等的作用。

公司去年全年虧損按年擴大1.2倍至3.47億元人民幣（下同）。收入錄得7088萬元，主要由於去年收到有關AK107的預付款及階段性付款。研發開支則按年增91%至3.08億元。

截止最後可行日期，公司控股股東兼董事會主席兼首席執行官夏瑜總計持股43.55%，公司高級副總裁兼首席科學官李百勇持股9.06%。康方生物前期投資者包括紅土創業、Loyal Valley Capital、深圳清池、中國國信等內地基金。

記者：馬迪帆

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