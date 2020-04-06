華信地產財務（0252）公布，已決議於今年6月1日起暫停營運位於尖沙咀的華國酒店以進行重建。集團又披露運營華國酒店的直接全資附屬華國酒店管理截至今年2月底的11個月未經審核管理賬目，錄得淨虧損500萬元。

集團指，於2019/2020年中期報告已披露，由於本港社會衝突對旅遊業務造成負面影響，酒店住宿收入在去年8、9月期間按年大幅下降超過六成。 自此以後，加上新型冠狀病毒(COVID-19)爆發所影響，2020年2月的酒店住宿收入進一步下降超過八成。

集團指，從新型冠狀病毒爆發升級為大流行加上香港政府加強防疫措施大大減少了訪港遊客的數量，預期香港的旅遊業不會在短時間內復蘇。根據運營華國酒店的直接全資附屬華國酒店管理截至今年2月底的11個月未經審核管理賬目，錄得淨虧損500萬元，2019年同期則錄得純利320萬元，暫停華國酒店將予產生的開支總額並不重大。董事會認為，暫停運營華國酒店管理將不會對集團的整體營運造成任何重大影響，又相信停止營運華國酒店符合公司及其股東的整體最佳利益。

在過渡期間，集團計劃進行華國酒店的升級工程，以增加客房數量和商業區域的規模，以充分利用地積比率，以期望在未來幾年為集團增加酒店住宿收入和租金收入，而相關的改進和擴建工作的計劃書已獲得屋宇署批准。

記者：方楚茵

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