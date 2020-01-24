美股期貨反彈，A股休市，港股半日高開高收。恒指今早高開322點，最高見過23558點，半日升257點或1.11%，報23493點，成交金額429億元；國指升63點或0.67%，報9554點。

匯控（0005）七連跌後反彈，半日升2.24%，收報38.75元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，推高大市41點，其次為騰訊（0700），半日升0.74%，收報379.2元，貢獻大市18點。藍籌方面，太古（0019）走高，收漲4.26%，報50.15元，是升幅最大的藍籌；友邦（1299）表現最曳，中午跌0.57%，收報69.8元。

國際油價回吐，惟三桶油走勢仍佳。中海油（0883）升1.64%，收報8.7元；中石油（0857）升1.73%，收報2.94元；中石化（0386）升0.76%，收報3.96元。

人行上周宣布定向降準，內銀股走勢分化。工行（1398）跌0.19%，收報5.14元；建行（0939）升0.65%，收報6.17元；交行（3328）升1.08%，收報4.69元；中行（3988）升1.02%，收報2.96元。

醫療器械及服務股份做好，其中平安好醫生（1833）一度創上市新高，高位見85.55元，收報85.1元，升4.61%；恒大健康（0708）收報5.93元，升0.34%；華潤醫療（1515）收報4.29元，升5.15%。

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