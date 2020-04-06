胡潤發布《疫情兩個月後全球企業家財富變化特別報告》，全球百強企業家近兩月財富損失2.6萬億人民幣，即13%，蒸發過去兩年半所創造的財富；前十名損失1.4萬億人民幣。

胡潤中國十強企業家方面，馬化騰的財富雖然在近兩個月減少7%，但馬雲家族減少幅度達9%，因而首次登上第一名，與馬雲平排。

而恒瑞醫藥、翰森製藥的孫飄揚、鍾慧娟夫婦的財富升2%，排第三，超越恒大（3333）許家印(財富跌21%，排第四)、碧桂園（2007）楊惠妍家族(財富跌7%，排第五)，以及長和系李嘉誠(財富跌14%，排第六)。恒地（0012）李兆基亦跌13%，排第八。

全球富豪方面，亞馬遜的佐治貝斯排第一，財富減少6%，其後為微軟的蓋茨(財富跌14%)、巴菲特(財富跌19%)分別排第二、三。奢侈品LVMH的阿爾諾近兩月財富縮水最多，損失了2,000億，相當於每天損失30多億，目前擁有5,500億人民幣。另外還有包括巴菲特在內的4位企業家損失上千億。

百強中只有9人的財富增長，全數來自中國，要數財富增長最快則要數視頻會議平台zoom的50歲袁征，財富增長77%，達565億元人民幣。而呼吸機等醫療設備製造商邁瑞58歲的徐航近兩月財富增長26%，達到950億人民幣。

業績造假爆出後，瑞幸咖啡上週股價下跌90%。51歲的陸正耀和43歲的錢治亞財富不到十億美元。

中國與美國的差距從13人縮小至5人。美國現有34人，中國有29人。兩個月前，美國有36人，中國只有23人。

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