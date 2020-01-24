上周五美股向下，美國總統特朗普警告，如果產油國未能達減產協議，將會加關稅報復。港股今早有支持，今早高開322點或1.39%，報23558點，成交金額16億元；國指今早高開139點或1.48%，報9631點。

友邦（1299）開市領升，高開1.28%，報71.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻31點。重磅股方面，騰訊（0700）升0.96%，報380元；匯控（0005）取消派息，惹來廣泛香港股民不滿，匯控早前致歉，該股今早反彈，高開1.58%，報38.5元。

藍籌股中以碧桂園（2007）表現最好，該股早前公布，三月份權益合約銷售額按年升4.23%，開市升3.37%，報9.5元。

人行上周宣布定向降準，內銀股大致向上，工行（1398）升1.75%，報5.24元；交行（3328）升2.16%，報4.74元；中行（3988）升1.37%，報2.97元；建行（0939）升1.14%，報6.2元。

OPEC+會議據報推遲至4月9日召開，三桶油全線走高，中石化（0386）升1.02%，報3.97元；中石油（0857）升2.42%，報2.96元；中海油（0883）升0.93%，報8.64元。

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