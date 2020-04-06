OPEC+會議據報推遲至4月9日召開，雖然美國總統特朗普表示，將在必要時對外國石油採取關稅措施來拯救美國石油工業，但布蘭特原油期貨亞洲時段一度大跌約12%。美股三大指數期貨則向上，道期現升1.7%或358點；標普期貨升2.2%；納期升2.4%。亞股方面，日股升0.8%，韓股升1.65%。

上周五美股向下，港股ADR亦跌159點或0.6%，報23077點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.52%，折合報370.67元；匯控（0005）跌0.46%，折合報37.73元；建行（0939）跌1.1%，折合報6.06元。

今日焦點股份可留意：

人行宣布定向降準，對農村信用社、農村商業銀行、農村合作銀行、村鎮銀行和僅在省級經營的城市商業銀行下調存款準備金率1個百分點，於4月15日和5月15日分兩次實施，每次下調0.5個百分點，共釋放長期資金約4000億元人民幣。留意內銀股。

碧桂園（2007）三月份權益合約銷售額為470.4億元人民幣，按年升4.23%。首季權益合約銷售額為1008.8億元人民幣，按年跌15.94%。

評級機構穆迪表示，正審視廣州富力（2777）的Ba3企業家族評級和富力地產（香港）的B1 企業家族評級，並將兩公司的評級由「穩定」調整為「評級觀察」。

匯控（0005）取消派息，惹來廣泛香港股民不滿。匯控集團行政總裁祈耀年發表「致香港投資者的信」，表示對取消派息深表歉意，又提到疫情之下，匯豐正努力協助香港客戶。

錦州銀行（0416）公布，向母公司中國信達出售帳面值1500億元人民幣的債務資產，作價450億元人民幣。