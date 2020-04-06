美國總統特朗普豪言要沙特及俄羅斯大幅減產每日1000萬桶，即使大家對此數字非常懷疑，但原油期貨淡倉還是被挾爆。上周四晚，一下子飈升40%，就連原油ETF（交易所買賣基金）也因無法跟蹤而一度暫停交易。今天OPEC+將會開會，市場對達成卜減產充滿期待。設局上，各產油國一定要團結合作，但仍要小心會出現反高潮。

筆者上周指油價與油股走勢不會同步，油股見底往往走在油價之前，但當油價起動，油股可能也已提前反映。上周四、五期間油價抽升，油股在周四急升後也無法跟隨，升幅遠遜於油價。事實上，油股始終要看盈利，大部分每桶總成本都達到30美元甚至40美元，油價由20美元飈升至30美元，初時利好油股氣氛，大家爭相抄底，但很快升勢就放緩。

即使減產 油價仍可因需求弱而跌

油價看供求，今次供求同時出事，跌勢就更轟烈。供應方面，俄羅斯一直拒絕減產，但近期態度明顯改變，普京表示不希望油價過高或過低，冀市場回穩之心較為殷切。沙特亦已表明立場，若油組、非油組以至美國都減產，她願意將每日產量下調至900萬桶水平，即削減300萬桶以上。

若各國願意按比例地減產，1000萬桶是可以實現的。產油國突然轉趨團結，一個原因是市場或面臨進一步崩盤風險。由於供應增需求減，全球原油儲存能力已所餘無幾。有分析指立即削減1000萬桶是最低要求，屆時供需才勉強平衡；否則供過於求持續又無法儲存，原油湧向市場將把油價壓向單位數字。事實上，運油輪運費急升，有指已相當於每桶達10美元，可見很多運油輪已被用作倉儲之用。

市場氛圍樂觀，但減產談判以往多令人失望，尤其是至今未聽聞美國有表達出減產意願，若主要是沙特和俄羅斯為首承擔減產責任，大家又是否能夠接受？另一個要小心的是就算成功減產，但需求如果太弱油價反而會回落。

紙巾需求強 帶動股價上升

美國3月份非農職位減少70萬份，失業率升至4.4%，歐洲服務業PMI跌至26.4%，全球30億人旅遊受限，航空業停頓汽車出行亦大減，原油需求減少的幅度屬史無前例。標普全球普氏分析（S&P Global Platts Analytics）預估，2020年全球石油需求將每日減少450萬桶，其中4月、5月的需求減少15%；高盛則預測，3月份全球石油需求每日減少1050萬桶，4月份每日減少1870萬桶。可以說，不減產的話，油價必死無疑，減產的話，也未必就能回升，一切還得看疫情發展。

由於經濟惡化速度相當快，若整個第二季均停頓，很有可能演變成債務危機，即大量企業和民眾違約，故投資者入市都寧願選擇一些穩健的行業，恒安（1044）可留意。集團去年業績回穩，收入及純利分別增長9.6%及2.8%，當中下半年收入升12.9%，純利更漲9.6%，表現突出。動力主要來自紙巾業務拉動，抵消衛生巾及紙尿褲放緩的問題。

綜合來看，集團毛利率有改善趨勢，問題是費用率較高，去年擴闊達3.5個百分點至23.4%。但相對於毛利率受原材料影響，集團在壓縮費用率可以採取的措施較多，考慮到行政總裁許連捷連續3日增持，最後一次均價58.2元，涉資達1.4億元，反映管理層對今年業務極為看好。以一隻日用品股、市盈率約15倍來說，具備重估空間。至於維達（3331）以紙巾為主，股價較強，市盈率略低於恒安，亦可考慮。

[張兆聰 還看今朝]