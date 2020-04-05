外電引述消息指，石油輸出國組織（OPEC，簡稱油組）與俄羅斯磋商原油減產的會議，或押後至本周四（4月9日）進行。沙特國營石油巨頭沙特阿美（Saudi Aramco）將會延遲對5月油價的定價，從而觀望會議結果。另一方面，美國總統特朗普則威脅必要時，將以關稅作為武器保護國內油業。

報道引消息人士指出，沙特阿美本應在上周四公布5月原油的官方銷售價格清單，最遲公布時間為今日，但該巨頭決定待到本周四的油組及非油組國家會議舉行後，根據各方對原油減產最終決定，再進行其每月一次的官方定價。分析認為，若會議上談判再次破裂，沙特阿美可能會加劇價格戰。

特朗普則在白宮記者會上表示，如有必要，將會用關稅保護本國的美國原油行業。特朗普稱，「低油價將會損害就業」，而「如果需要對外來油加稅，去保護數以萬計的能源工人的工作，無論什麼我也做得出來」。不過有市場分析認為，對原油施加關稅，只會令市場情況更加複雜。另一方面，上周特朗普亦與美國國內的原油巨頭進行了會議，但會上未有提及美國是否會進行減產。

上周原油市場極為樂觀，對減產充滿期望。但在周末，沙地及俄羅斯之間的緊張關係再度升溫。先是俄羅斯總統普京突然指，減產要各國通力合作，又指油價急跌是由於沙地不遵守OPEC+協議內容。沙地原油大臣隔日隨即回應，指普京言論不實，當時油組曾試圖說服俄方進一步減產，俄方卻並不同意。

美國總統特朗普上周四稱沙地及俄羅斯同意每日減產1000萬至1500萬桶原油，市場憧憬雙方磋商，美國油價一度單日反彈25%，創下最好記錄。現時有分析指出，會議延期之下，或將再度令本周油價跌入深淵。此外全國廣播公司商業頻道（CNBC）昨日引消息指，磋商會議僅是「可能」於周四進行。