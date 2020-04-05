瑞幸咖啡（Luckin Coffee）上周自曝涉嫌財務造假，股價霎時暴跌，投資者損失慘重。瑞幸咖啡董事長陸正耀於微信朋友圈發文表示，造假事件讓人失望及受傷，他感到非常羞愧及痛心。他表示，無論獨立委員會的調查結果如何，都將會承擔應有責任。

對於事件，他評論指是「過去兩年公司跑得太快，引發很多問題，現在狠狠地摔了一跤」。他指自己作為董事長「難辭其咎」，接受一切質疑和批評，將會盡全力挽回損失。

瑞幸咖啡微博賬戶今日始發布道歉聲明，稱就造成的極惡劣影響，向公眾致以誠摯道歉。聲明續指，涉事高管及員工，現已被停職調查，對於任何涉事人員「不會包庇、絕不姑息」將第一時間向公眾披露調查結果。公告續指，公司將深刻反思懺悔，強化合規，同時門店將正常經營。

瑞幸上周四（4月2日）晚發布公告，曝出正調查偽造銷售額行為。次日（4月3日）瑞幸於內地微博的官方賬號隻字未有提及造假聲明，卻發布一條「早~今天也要元氣滿滿哦」的微博。

陸正耀今日於朋友圈文章中表示，全國仍有數千家門店運轉，涉及數萬名員工，說「元氣滿滿」是要給員工打氣。他表示，在特殊時期，要穩定住運營，持續服務客戶。

內地媒體有分析指，瑞幸或面臨投資者集體訴訟，涉及金額巨大，此外美國當局對涉及證券欺詐的刑事調查，可能令涉事董事面臨牢獄之災。