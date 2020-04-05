財政司司長陳茂波今日以「撐企業 保就業」為題發表網誌，指疫情迅速蔓延對經濟帶來的打擊，由最初個別如零售及旅遊等行業，全面延伸至近乎所有行業，因此擬訂紓困措施的思路，也須由聚焦對個別行業提供扶助，轉為更面向所有企業，並針對其關鍵痛點來落藥。政府正籌備更全面的支援措施，正檢討貸款計劃不再局限於中小企，以緩解疫情帶來的經濟挑戰，發揮支援與保底的作用，盡力「撐企業、保就業」。

他指出，政府需透過政策槓桿市場龐大的資源和力量，才有望取得較佳的效果。由去年8月起，政府先後改善或推出八成、九成，以至百分百擔保的中小企貸款計劃，希望槓桿銀行體系的資金、專業知識和經驗，為不同中小企群組提供不同貸款上限的資金周轉支援，百分百擔保計劃更在利息上特別優惠。近期與不同界別會面時，政府了解到現時嚴峻的經濟困境下，貸款需求不斷增大，不再局限於中小企，正從這方面檢討現行的計劃。

香港各行各業面對的財政壓力，主要來自三方面，包括員工薪金、租金支出，及生意驟減而出現的資金周轉壓力。企業有困難支付員工的薪金開支，對打工仔造成減薪、失業的壓力，政府正透過「防疫抗疫基金」想辦法。至於租金支出，他認為是業主包括許多大發展商承擔更多社會責任的時候，業主應該積極回應社會上多月以來對減租的強烈要求。

陳茂波又指，各地政府均推出極為進取的財政政策和極寬鬆的貨幣政策，力求穩住信心，並確保市場資金充裕，相信未來市場仍難免大幅波動，上述財政和貨幣政策長遠亦非沒有後遺症，政府需繼續保持警惕，小心防範風險。