新冠肺炎疫情之下，美國出現首宗銀行倒閉個案。據聯邦存款保障機構（FDIC）公布，已經接管位於西弗吉尼亞州的小型銀行The First State Bank of Barboursville。First State Bank旗下有4間分行，集團資產總值為1.52億美元。根據公告，MVB Bank將接管First State Bank近1.4億美元存款，4間分行周一（6日）起將易名MVB Bank以嘗試繼續經營。

另外，美國航空、達美航空及JetBlue等航空公司表示，已經申請華府的航空業薪津計劃。早前，美國財政部宣布為航空業提供總額320億美元的援助金，但規定參與公司需承諾9月前不裁員。不過，達美航空行政總裁Ed Bastian向僱員發出的電郵指，雖然已提交申請。但有關津貼遠遠不足夠。JetBlue也表示，津貼金額不足以保持整體運力不變。

另一方面，美國向中小企提供的支薪保障計劃亦已展開，參與計劃的美國銀行表示，已經收到8.5萬份申請，合共涉及222億美元(約1731.6億港元)。總統特朗普讚揚美銀及參與計劃的社區銀行表現出色。摩根大通銀行也宣布，開始接受客戶申請。

而據美國商會與大都會人壽向500間美國小型企業進行的問卷調查顯示，43%受訪企業認為，如果沒有政府援助，可能要在半年內結業。另外有24%受訪企業表示已經暫時結束業務；46%仍在營運中，但預期兩周內暫停營業。而56%受訪企業覺得政府提供現金援助最有幫助；30%認為貸款也能接受。