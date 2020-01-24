美國3月份非農職位減少70.1萬個，減幅高過分析師預期，上月失業率由3.5%的50年低位升至4.4%，拖累美股三大指數向下。道指跌360點或1.69%，收報21052點；標指跌38點或1.51%，收報2488點；納指跌107點或1.41%，收報7528點。本周累計，道指、標指及納指分別跌2.7%、2.1%及1.7%。

富蘭克林鄧普頓股票主管Stephen Dover認為，除非感染和死亡人數達到峰值，否則市場無法真正復甦，在不確定性結束之前，投資者將繼續面臨很大的波動性。

道指成份股方面，保險公司UnitedHealth跌4.66%，拖累道指75點，為跌幅最大成分股兼跌市原凶；美國運通及VISA跌3.99%和3.53%；早前被美國總統特朗普批評的3M再跌2.99%。醫藥公司Pfizer升2.31%，波音反彈1.01%。

瑞幸咖啡周四下跌75.6%後周五繼續下跌15.9%，報5.38美元; 一周累計下跌79%。

港股ADR比例指數昨跌0.7%，收報23075點；恒指夜期報23,076，低水160點。騰訊（0700）ADR折合報370.64元，較港收市跌1.53%；長和（0001）ADR報51.79元，較港收市跌1.36%；匯控（0005）ADR折合報37.72元，較港收市再跌0.47%。三桶油ADR向上，中石油（0857）、中石化（0386）及中海油（0883）折合報2.94元、3.99元及8.7元，較港收市升1.88%、1.65%及1.62%。