匯控（0005）取消派息，惹來廣泛香港股民不滿。匯控集團行政總裁祈耀年今日發表「致香港投資者的信」，表示對取消派息深表歉意，又提到疫情之下，匯豐正努力協助香港客戶。這封致股東信將會循3個途徑發放，首先會放在集團網站上，第二會向每位香港股東寄出實體信，而若股東有登記電郵地址，亦會循電郵發放。

《匯豐致香港投資者的信》全文如下︰

各位股東：

閣下或有留意傳媒報導，滙豐集團與英國所有其他大型銀行一樣，已按英國主要監管機構審慎監管局的直接要求，取消派發2019年第四次股息。我們亦會於2020年底前暫停派發股息。

就取消派息對閣下、您的家人或業務所帶來的影響，我們深表歉意。本行非常明白股息對香港股東的重要性。匯豐十分重視閣下作為股東所給予的支持，絕對不會視之為理所當然。

由於世界各國正努力遏止新型冠狀病毒蔓延，環球經濟前景極不明朗。取消派息的要求，反映集團主要監管機構認為疫情對全球的打擊前所未見，在此期間，銀行必須加倍審慎，從而可於現在及長遠為客戶提供支持。

值得注意的是，匯豐今年以來的業績保持穩健，集團資本雄厚而且流動性充裕。董事會在較能掌握疫情對經濟的影響後，會重新檢討派息政策。

在本港，我們正努力協助客戶及社區，並不斷檢討及修訂有關援助計劃。滙豐已向從事受疫情影響行業的客戶推出特別支援貸款、為有財務需要的客戶提供延遲償還按揭本金的計劃，並向受市場不明朗因素及供應鏈中斷影響的企業推出新措施，即時紓緩短期資金壓力，金額合共超過300億港元。

匯豐擁有龐大的資本、雄厚的資金和充裕的流動性，能持續為客戶提供協助。集團會繼續堅定不移，全力支持香港經濟及市民。

我謹代表滙豐衷心感謝 閣下對集團的一貫支持。

集團行政總裁

祈耀年