金管局宣布，鑒於疫情嚴峻，金管局與按證保險公司今天提出方案進一步紓緩中小企現金流壓力，包括以下5項。

首先，金管局將推出一系列措施增加銀行體系流動性，以確保銀行有充裕資金支持本地經濟活動。這招又包括了3個方面，均在今日較早時向銀行發出的通告中有所提及，包括以回購交易形式從美聯儲獲得美元並拆借予本地銀行、改善「流動資金安排框架」及容許銀行的部分流動性比率短暫降低。

第二，是下調銀行現有監管儲備水平一半，釋放超過2,000億港元的借貸空間，提高銀行資產負債表應對未來貸款需求的彈性。金管局發言人指，設立監管儲備的原意是確保銀行預留充足儲備以應付將來可能出現的壞賬。香港財務報告準則第9號《金融工具》自2018年1月實施以來，本地銀行已開始計算預期信貸虧損(ECL)以及增加有關撥備。同時，金管局留意到，銀行在過去兩年在計量模型、數據、相關系統以及內部監控方面已日趨完善，能夠較準確地按預期信貸損失進行前瞻性風險評估，為貸款作出適當撥備。 因此，金管局認為現階段監管儲備的水平有下調空間。此措施同時能釋放更多借貸空間，讓銀行在目前困難環境下支持香港經濟。

第三，金管局向銀行提出，給予合資格中小企客戶自動或毋須申請的貸款展期或延遲還本安排，借貸人只需要選擇接受與否。

第四，就預算案中提出的「中小企融資擔保計劃百分百擔保特惠貸款」，按證保險公司與銀行的籌備工作已經進入最後階段，期望可以盡快公布合資格中小企何時可向銀行遞交申請。

第五，就近期有從事進出口及製造業的中小企因貨運延期導致資金周轉出現困難，銀行表示會積極容許客戶再次延長貿易融資還款期，及讓更多客戶申請把貿易融資額度暫時轉為現金透支額度，令客戶可以更靈活調配資金。

金管局指，自疫情爆發以來，銀行界已推出多項針對紓緩客戶現金流壓力的措施。例如個人客戶方面，截至今年3月底，銀行批出2800宗包括住宅按揭「還息不還本」及應急貸款等申請，涉及金額逾80億元。已批出的中小企還息不還本申請，約有320億元，另有200億元貸款展期。