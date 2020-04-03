評級機構穆迪表示，正審視廣州富力（2777）的Ba3企業家族評級和富力地產（香港）的B1 企業家族評級，並將兩公司的評級由「穩定」調整為「評級觀察」。

該行副總裁兼高級分析師Josephine Ho指出，今次將富力企業家族評級的降級審查，是反映富力未來12至18個月的大量再融資需求，對富力的高槓桿負債及流動性風險增加的關注。

廣州富力於未來12個月內有高達620億元人民幣（下同）債務到期，當中包括210億元到期及可償還債券，另外280億元銀行貸款和130億元信託貸款。此外，公司還宣派末期分紅每股1.28元，涉及45億元，將於2020年第二季度支付。

截至2019年底，公司持有的現金380億元，加上扣除基本經營現金流後，未足以償還這些款項，富力將需要發行新債以償還到期債務。

該行又指，雖然富力擁有在岸和離岸到期債務再融資的良好記錄，但當前動蕩的融資環境正在為其帶來不確定性。

穆迪今次的檢視側重於富力的再融資和流動性管理計劃，為其到期債務獲得再融資的能力，以及完成合同銷售計劃及未來12個月減債的計劃，以及在接下來的12個月能為富力香港提供支持的能力。