證監會公布，向海納資產管理有限公司（海納資產）發出限制通知書，原因是對其可靠程度和誠信，以及能否稱職地、誠實地及公正地進行受規管活動，乃至是否繼續持牌的適當人選有所懷疑。

證監會指，該限制通知書禁止海納資產在未取得證監會事先書面同意的情況下，直接或透過代理人經營任何構成其根據《證券及期貨條例》獲發牌從事的受規管活動的業務，直至另行通知為止。

證監會認為，就維護投資大眾的利益或公眾利益而言，發出限制通知書是可取的做法。

證監會的調查仍在進行中。

證監會指，該限制通知書乃依據《證券及期貨條例》第204條而發出。海納資產是一家根據《證券及期貨條例》獲發牌進行第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動的法團，就其各項牌照而施加的其中一項發牌條件是不得持有客戶資產。

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