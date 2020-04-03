人行宣布定向降準，對農村信用社、農村商業銀行、農村合作銀行、村鎮銀行和僅在省級經營的城市商業銀行下調存款準備金率1個百分點，於4月15日和5月15日分兩次實施，每次下調0.5個百分點，共釋放長期資金約4000億元（人民幣，下同）。同時決定自4月7日起，將金融機構在人行超額存款準備金利率從0.72%下調至0.35%。

人行指，此次定向降準，平均每間中小銀行可獲得長期資金約1億元，有效增加中小銀行支持實體經濟的穩定資金來源，還可降低銀行資金成本每年約60億元，有利於促進降低中小企與民企貸款實際利率，直接支持實體經濟。而分兩次執行，是防止一次釋放過多資金，導致流動性淤積，確保中小銀行將獲得的全部資金以較低利率投向中小企。

此次降準後，超過4000間中小存款類金融機構的存款準備金率將低至6%，從中國歷史上以及發展中國家情況看是比較低水平。

人行亦解釋，超額準備金是存款類金融機構在繳足法定準備金之後自願存放於人行的額外資金，由銀行自主支配，可隨時用於清算、提取等需要。人行對超額準備金支付的利息，其利率就是超額準備金利率。因自2008年從0.99%下調至0.72%後一直未做調整，此次人行將超額準備金利率由0.72%下調至0.35%，可推動銀行提高資金使用效率，促進銀行更好服務實體經濟，特別是中小企。

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