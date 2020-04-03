金管局今日發通告，指基於疫情對經濟及銀行客戶的影響，計劃循3個方向，向業界提供流動性，紓緩資金緊張。3個方法分別是聯儲局臨時回構安排、改善流動資金安排框架及短暫降低部分流動性比率。

通告指出，美聯儲本周宣布為外國及國際的金融監管機構，建立一項臨時的回購安排，以協助各國的金融市場順利運作。金管局可能會與美聯儲達成回購協議，把金管局手持的美國國債短暫交換成美元資金，從而向香港的金融機構提供流動性。通告指，金管局正與美聯儲就上述安排討論，及請對方釐清運作細節，同時亦正設計相關運作機制。

另外，當局指自從「流動資金安排框架」在去年8月更新後，一直運作流暢，業界可從此框架中取得即日或隔夜資金以滿足所需，而當局計劃進一步改善此框架，例如在借款期方面，目前此框架提供最多一個月的流動資金，金管局考慮日後到期後自動續期，以向業界提供更長期的流動性；在定價方面，當局亦會定在一個可以減低市場波動的價格水平。

第三，金管局指，過去幾年銀行等認可機構在LCR（流動性覆蓋比率）及LMR（流動性維抾比率）的制度下建立充裕的流動性，當局希望提醒銀行這些流動性的設計是作為金融上出現壓力時的緩衝，在疫情帶來不確定性時，金管局的立場是銀行可以利用這些緩衝去滿足流動性需求及支持業務活動。通告指出，金管局接受認可機構的流動性比率，短暫性地減至較低水平。

記者：廖毅然

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