大市成交連續兩日減少，今日更進一步跌至不足800億元，是2020年1月24日473.22億元成交後最少。

美股及美股期貨就美國總統特朗普有關沙特和俄羅斯減產的言論而波動，恒指今早跌207點，最多跌249點，收市跌43點或0.19%，報23236點，為全日最高位，守10天線(23110.4點)，受制於20天線(23412.19點)。大市成交金額799億元，較上日減少10.86%；國指跌35點或0.37%，報9491點。

中資電訊孖寶逆市上升，聯通（0762）升5.91%，收報4.84元，是升幅最大的藍籌，中移動（0941）升2.62%，收報60.65元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻28點。

油價反覆，油股向下，紐約期油現報25.59元，升1.07%；布蘭特期油現報31.43元，升4.98%；中石油（0857）跌5.56%，收報2.89元，是跌幅最大的藍籌。另外兩桶油，中海油（0883）跌0.81%，收報8.56元；中石化( 0386)跌3.2%，收報3.93元。

不派息不回購，股價續跌。匯控（0005）跌2.57%，收報37.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低49點。匯控未有再創新低，反而渣打曾跌4.01%，低見38.3元，是香港上市以來最低。

恒指過去5個交易日累跌1.05%或248點，表現最佳的是中石油，累升13.3%，其次為聯通及恒安（1044），分別升10.7%及10.4%。而表現最差的是匯控，累跌16.5%，其次為九置（1997）、吉利（0175），分別跌8.3%及7.4%。

國指過去5個交易日累跌0.14%或13點，表現最佳的是中石油，累升13.3%，其次為恒安、中海油，分別升10.4%及10.17%。而表現最差的是安踏（2020），累跌10.03%，其次為吉利、中燃（0384），分別跌7.4%及6.3%。

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