匯控（0005）取消派息一事，尤如雪球般越滾越大。有本港股東認為派息的承諾應具法律效力，日前開始發起組織「匯豐小股東權益大聯盟」，擬入稟高等法院提出訴訟，同時提出「兩大訴求」，包括以股代息及暫停匯控董事袍金至少一年。組織發言人表示，目前已聯絡的股東持有逾600萬股股份，希望籌集足夠股份召開特別股東大會（EGM）。匯控股價昨日仍未止跌，連續七日下跌，收市報37.9元，跌逾2.5%。

據該聯盟的聲明，股東認為匯控因監管要求被逼違背對投資者的承諾和多年來的恆常做法，完全脫離了一貫理性的因素及股東的合理期望，也嚴重違反了市場經濟的正常運作。再者，匯控已於今年2月27日除淨，派息已經在股價上反映出來，但竟然在除淨後不分發股息。有見及此，他們正在徵詢律師團隊並探討一切尋回投資者應有權益的可行性，初步建議入稟高等法院提出訴訟。

聯盟代表之一、順裕資產管理市場發展部經理葉子晴表示，匯控股價已在除淨後下調，即使取消派息也不能回調。雖然明白匯控是應監管當局要求不派現金股息，但認為股東應有以股代息的權利，收取等值0.21美元的股份。組織亦要求匯控董事局停收董事袍金最少一年，因為管理層薪津佔開支不少比例，希望保留公司的資金以作逆境營運需要。據匯控年報資料，去年非執董袍金為503.7萬英鎊，連同管理層固定薪酬，該部分支出合共1200萬英鎊。

匯豐發言人回應表示，針對這次取消派息對股東造成的影響，匯豐深感抱歉。事實上，取消派發2019年第四次股息是基於英國審慎監管局的要求，其他英國銀行亦接獲類似要求。該行明白，過往一直保持強勁派息，股東對股息收入有所期望。

當該行更充分了解疫情對經濟的影響後，會重新檢討2020年的普通股股息政策和支付安排。匯豐擁有龐大的資本、雄厚的資金，以及充裕的流動性，使該行更有能力支持客戶，長遠而言將具有更佳增長潛力。

葉子晴表示，聯盟計劃召集持有5%投票權的股東，即10.34億股，以召開股東大會，目前已聯絡300人，合計持有逾600萬股，包括來自該行管理資產和提供投資建議的客戶，以及其他外來的匯控股東。他們計劃稍後會與匯控進行溝通，至於聯繫大型基金股東、向高等法院入稟行動等細節亦在商討中。

明報記者 歐陽偉昉