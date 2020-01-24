德勤今日公布，統計今年首季港股首次公開發售（IPO）集資額錄得141億元，按年倒退31%，總計錄得37宗IPO，宗數與去年持平。首季港交所（0388）共計收到的IPO申請按年跌16%，僅有57宗。受外圍股市波動影響，港股新股上市首日市盈率遠落後於A股。季內近七成新股首日市盈率介乎10倍至20倍間，去年同期則有約三成。相比之下，有八成滬股IPO首日市盈率達20倍至30倍，上海科創板逾半新股首日市盈率更達40倍。

德勤全國上市業務組聯席主管合伙人歐振興表示，最新預測全年香港IPO集資額最少為1600億元，最多達2200億元。去年年底，德勤預測今年港股最少可集資2200億元，現時削減下限預測27%。該行早前預測集資額最多達2500億元，上限亦遭削減12%。歐振興解釋，原本預計全年新股中有兩成屬消費股，但現時零售及消費行業受到疫情重創，業績下滑，部分甚至可能難以執行上市計劃，就此削減全年預測。

歐振興續指，估計第二季度本港新股市場仍將處於停滯狀態，但他認為，內地新冠肺炎疫情已有受控跡象，若勢頭可維持，相信現時大受影響的IPO「後台」準備工作可在5、6月復蘇。他解釋，目前投行保薦人及核數師仍難以進行盡職調查、實地考察，估計類似工作要到5、6月才可逐步開展，下半年可出現大量公司遞表，但前提是內地新冠肺炎的疫情持續可控。

至於市場去年熱切關注的中概股如京東、網易等回港，德勤中國全國上巿業務組華南區主管合伙人劉志健則認為，要留意此類中概股現時在美股的表現。他表示，中概股來港上市定價仍要參考美股現價，但近期各間公司均錄不同跌幅，相信此時估值並非上市的最佳時機，最長甚至可能要一年至兩年才會重提回港事宜。歐振興對此則較為樂觀，他認為，若中概股有意來港集資，

昨日在美上市不足一年的瑞幸咖啡曝出偽造財務報表醜聞，股價急插近八成。歐振興認為，事件僅屬個別，未必對中國公司上市地的選擇產生直接影響，他指美國交易所方面有完善監管制度，相信公司主要仍是考慮資金類型、市場流動性等因素。

記者：馬迪帆