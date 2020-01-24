【有片：選股王】CEO連日增持 恒安具備重估空間
文章日期：2020年4月3日 12:29
恒指跌138點，收報23141點，成交金額428億元。特朗普豪言要沙地及俄羅斯大幅減產每日1000萬桶，即使大家對此數字非常懷疑，但原油期貨淡倉還是被挾爆，昨晚一下子飈升40%，就連原油ETF也因無法跟蹤而一度暫停交易。瑞幸咖啡承認製造虛假交易，股價大跌75%，與瑞幸同一大股東的神州租車（0699）也崩盤而緊急停牌，聯想控股（3369）作為神州租車第2大股東也受到波及跌逾5%。
今早港股表現平淡，中資電訊股表現突出，3隻股份升幅介乎2%至6%。油價回升，相對落後的燃氣股向好，潤燃（1193）及新奧（2688）分別升逾8%及5%。
恒安（1044）去年業績回穩，收入及純利分別增長9.6%及2.8%，當中下半年收入升12.9%，純利更漲9.6%，表現突出。動力主要來自紙巾業務拉動，抵銷衛生巾及紙尿褲放緩的問題。綜合來看，集團毛利率有改善趨勢，問題是費用率較高，去年擴闊達3.5個百份點至23.4%。但相對於毛利率受原材料影響，集團在壓縮費用率可以採取的措施較多，考慮到行政總裁許連捷連續3日增持，最後一次均價58.2元，涉資達1.4億元，反映管理層對今年業務極為看好。以一隻日用品股、市盈率約15倍來說，具備重估空間。
張兆聰