市場懷疑美國總統特朗普有關沙特和俄羅斯減產的言論，美股三大指數期貨跌近1%，恒指今早低開207點最多曾挫249點，半日跌138點或0.6%，報23141點，成交金額428億元；國指跌48點或0.51%，報9477點。

32隻藍籌下跌，其中，因市場質疑減產言論，油價轉跌拖累油股。紐約期油現報24.18元，跌4.5%；布蘭特期油現報28.88元，跌3.54%；拖累油股，中石油（0857）跌4.58%，收報2.92元，是跌幅最大的藍籌。中海油（0883）跌1.39%，收報8.51元；中石化（0386）跌2.96%，收報3.94元。

匯控（0005）續跌2.57%，收報37.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低49點，但未有再創低位。而渣打（0288）今日則見52周新低38.3元，跌3.1%，報38.65元。

其他重磅股亦下跌，騰訊（0700）跌1.42%，收報374.4元，拖低大市36點；建行（0939）跌1.13%，收報6.15元，拖低大市22點；友邦（1299）跌0.72%，收報69.3元，拖低大市17點；平保（2318）跌0.93%，收報74.75元，拖低大市12點。

17隻藍籌上升，其中，兩隻中資電訊股表現較佳，聯通（0762）升6.13%，收報4.85元，是升幅最大的藍籌，中移動（0941）升2.2%，收報60.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻24點。

瑞幸咖啡自揭虛假交易，拖累ADR下跌，而持有瑞幸咖啡逾三成的大股東陸正耀，正是神州租車（0699）大股東兼主席，因而拖累神州租車股價挫逾7成，並於10時14分申請停牌，停牌前報1.96元，插水54.4%。

國泰（0293）將再縮減航班，高層亦將減薪三成直至12月。國泰收報8.14元，跌0.73%。

建滔集團（0148）與依利安達（1151）聯合公布，計劃以每股18.07元私有化依利安達，較停牌前溢價70.47%。建滔收市報17.7元，跌0.785%；依利安達收報17.14元，升61.6%。

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