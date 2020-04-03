內地將於本月17日公布首季經濟數據，市場基本肯定首季GDP將大幅下滑，甚至有預計會負增長。人行副行長劉國強今日在國務院聯防聯控發布會上表示，按沒有疫情的標準來衡量，首季數據肯定不好看，但從3月份和2月份比較看，3月份是明顯好轉。

他指出，從人行角度，下一階段要把穩健貨幣政策更加注重靈活適度，把重點支持實體經濟恢復發展，這包括在防疫不同階段把握好政策力度、重點和節奏，例如現在進入一個全產業鏈的復工復產階段，而在不同階段下要保持流動性合理充裕，充分滿足市場需求。絕不會讓市場出現「錢荒」，同時也不能讓錢「變毛」，要滿足市場需求合理充裕，實現M2和社會融資規模增速與名義GDP的增速基本匹配並且略高一點。

早前有傳人行將下調存款基準利率，劉國強表示，存款利率跟普通老百姓關係更加直接，如果讓其下調至負利率，這樣也要充分評估，考慮老百姓感受。

劉國強指出，存款利率作為工具是可以用的，但要進行更加充分的評估。他指，存款利率是利率體系裏的「壓艙石」，當然作為一個工具是可以使用，但這個工具比較特殊，所以實行起來要考慮得更周全。

劉國強解釋，例如從物價角度，現時CPI為5.3%，明顯高於1.5厘的一年期存款利率1.5個百分點，這個問題就要去考慮。另外也要考慮經濟增長，還有內外平衡的因素，還有利率太低是否會使貨幣貶值壓力加大等等因素。

人行今日沒進行逆回購，已連續第3日暫停，人行指，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今日不展開逆回購操作。以星期一及星期二合共進行700億元逆回購操作及本週無逆回購到期去計算，人行這星期淨投放700億元。

另外，銀保監會副主席周亮今日在同一場合上透露，據統計今年首季銀行業各項貸款新增近7萬億元（人民幣，下同），按年多增1.18萬億元。周亮強調，中國目前中小銀行總體運行穩健，風險可控，主要經營指標和監管指標都在合理區間。