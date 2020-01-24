南華早報報道，疫情之下國泰（0293）乘客量大跌99.4%，在一天只有582名乘客之後，國泰將再縮減航班，同時，高層亦將減薪三成直至12月。

報道指，國泰向員工表示，本周其中一天的乘客量只有582名，運載率只有18.3%，相當於其以往每日最多可服務10萬名乘客的0.58%，反映乘客量大跌99.4%。國泰計劃再削減長途航班，由一周三班降至兩班。

報道指，行政總裁鄧健榮，以及主席賀以禮，將會減薪三成直至12月，而一眾執董亦將減薪25%。

經濟日報亦引述文件指，國泰對於顧客需求何時回復「不可能估測」，國泰會盡一切努力節省現金支出。鄧健榮指，因應多個機場已暫停營運，會擴大無薪假計劃至外站同事。航班安排上，會繼續把握貨運需求，盡力保持現有貨運航綫，也會利用客機去運貨，料全個4月也會如此經營，但坦言運力下調下，貨運收入較去年仍有較大跌幅。

國泰現報8.14元，跌0.73%。

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