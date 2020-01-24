新冠肺炎疫情持續，拖累服務業表現。財新公布，3月財新中國中國服務業採購經理指數錄得43，雖較2月回升16.5個百分點，但仍處於收縮區間，為2005年11月調查開展以來的次低值，顯示服務業產出繼續下滑，下行速度放緩。

此前公佈的3月財新中國製造業PMI回升9.8個百分點至50.1，兩大行業PMI雙雙迴升，帶動3月財新中國綜合PMI錄得46.7，大幅回升19.2個百分點。相關走勢與統計局PMI一致。

服務業內外需繼續萎縮。 3月服務業新訂單指數、新出口訂單指數雖然較上月歷史低點顯著反彈，但仍處於歷史次低水平。製造業新訂單指數也在收縮區間內出現回升。綜合看，新訂單和綜合新出口訂單總量均在收縮區間內出現回升。

服務業企業連續兩個月減少用工，3月用工降幅較2月擴大。受訪企業反映，部分原因是員工自願離職，企業也考慮到前景風險，採取壓縮成本的措施。製造業就業指數在收縮區間明顯回升。綜合來看，兩大行業整體用工數量連續第三個月下降，但降幅較2月收窄。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，儘管疫情在3月得到了控制，但經濟活動的恢復仍然有限，預計一季度GDP將顯著負增。