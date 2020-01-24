IHS Markit公布3月份經季調後的香港採購經理指數(PMI)，由2月份的33.1微升至34.9，反映景氣度急劇惡化，跌速為 1998年7月調查歷史以來次高。首季度PMI平均值錄38.3， 顯示香港私營經濟較去年第四季度更受打擊。

IHS Markit首席經濟師 BernardAw表示，全球防控新冠肺炎的措施對需求造成沉重打擊，令香港私營經濟進一步受損。最新PMI數據顯示，3月份營商景氣度惡化至1998年7月調查歷史以來的低位之一。

BernardAw表示，全球疫情爆發重創零售和旅遊觀光等主要行業，而香港企業3 份的業務運作，則由於新接訂單進一步急遽下降而繼續嚴重收縮。產能過剩的現象在銷情逆轉的情況下愈發明顯。調查數據顯示，受影響企業出現裁員或安排員工放無薪假期，就業人數進一步下降。

BernardAw表示，今年首季度的PMI平均值顯示，香港特區的經濟衰退更趨嚴重。業界同時憂慮，全球將採取更嚴厲的抗疫措施，第二季度經濟有可能更加惡化。

報告顯示，企業3月份的業務量進一步下滑，收縮率為調查歷史以來次高。受訪業者特別指出，零售業與旅遊觀光業遭受的打擊尤甚。

受疫情影響，新訂單總量進一步萎縮，其跌速與上月的歷史記錄相若，整體嚴峻。從海外新接的業務量以破紀錄速度下跌，而來自內地的訂單量亦同時加劇倒退。

疫情持續多久這個不確定因素亦影響長遠的經營前景，企業對未來12個月的業務並不樂觀，產出預期指數處於2012年4月以來的歷史次低。

產能過剩的現象愈發明顯，由於銷情下滑，3月份未完成的工作水平以破紀錄速度下降。

交貨期拖延率上升，3月份供應商交貨期拖延率打破21年半以來的歷史紀錄；業者表示，供應鏈出現原材料匱乏、疫情打擊等情況。由於供應嚴重短缺，3月份的投入品價格進一步上漲；惟員工成本卻明顯減少，因此整體的投入成本連續第五個月下降，其跌速亦為全球金融危機以來的高位之一。

產出價格方面，企業為促銷而向客戶提供折扣，3月份銷售價格進一步下調。

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