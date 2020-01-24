美股雖然受油價推動而上升，不過今早美股三大指數期貨跌0.69%至0.81%，加上香港3月PMI仍然處於低位，恒指今早低開207點或0.89%，報23072點，成交金額19億元；國指今早低開87點或0.93%，報9438點。

聯通（0762）升4.6%，報4.78元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌2.37%，報9.05元，是跌幅最大的藍籌。中移動（0941）升1.52%，報60元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻16點；騰訊（0700）跌2.05%，報372元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低52點。

油價急升，布蘭特期油更曾大升46.69%，創史上最大升幅，不過油股表現平靜，中海油（0883）升0.81%，報8.7元；中石油（0857）更跌0.65%，報3.04元；中石化（0386）升0.25%，報4.07元。

港視（1137）公布3月數據，HKTVmall每月訂單總商品交易額按月及按年分別升10.2%及1.319倍，達5.31億元。香港電視開市報5.08元，升3.46%。

世茂（0813）公布，3月合約銷售額按年升6%，至203.24億元人民幣，合約銷售面積為115.07萬平方米，按年升9%，3月份平均銷售價為17662元人民幣。世茂開市報27.65元，跌0.18%。

澳門旅遊局局長文綺華表示，澳門整體旅遊市場已經變差，現階段不宜再提出徵收旅遊稅，而是著手與當地業界接觸，討論如何復蘇市場。濠賭股方面，新濠國際發展（0200）開市報11.2元，升0.72%；美高梅中國（2282）報7.71元，無升跌；澳博控股（0880）開市報6.29元，跌0.63%；永利澳門（1128）開市報11.3元，跌2.08%；銀河娛樂（0027）開市報41.2元，跌0.24%；金沙中國（1928）開市報27.15元，跌2.34%。

中國恒大（3333）公布，3月份合約銷售額為620.8億元人民幣，按年升13.1%，合約銷售面積約為694.5萬平方米，按年升約35.5%。恒大開市報13.12元，無升跌。

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