雖然美國上周首次失業救濟申領人數暴增逾一倍、聯儲官員預測失業率或高達15%，且全球新冠確診病例突破100萬，死亡人數超過5萬，多項負面消息一度拖累道指低開124點後挫208點，不過，特朗普Twitter指沙特和俄羅斯將減產千萬桶，使油價急升，推高油股、美股大市。布蘭特期油曾大升46.69%，創史上最大升幅，而紐約期油亦曾升最多34.86%，是2020年3月19日後最大升幅。

道瓊斯工業平均指數收漲469點，升幅2.25%，報21413點。標普500指數收漲56點，升幅2.29%，報2526點。納斯達克綜合指數收漲126點，或1.73%，報7487點。

雪佛龍升11.03%，報76.12美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻51點，而波音跌5.68%，報123.27元，拖低道指50點。

科技股方面，蘋果收市報244.93元，升1.66%，谷歌母公司Alphabet收市報1117.03元，升1.35%，亞馬遜收市報1918.83元，升0.58%，Facebook收市報158.19元，跌0.88%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.43%，報312點。德國DAX指數收漲0.28%，報9570點；法國CAC 40指數漲0.33%，報4220點；英國富時100指數收漲0.48%，報5480點。