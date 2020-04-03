港股昨先跌後回升，恒指守22,800點支持，仍處於窄幅上落、整固階段。石油及油服股隨油價大幅反彈，但業務備受挑戰，博反彈要慎選。匯控（0005）跌勢持續，收息一族換馬可吼電訊股。

恒指低開後最多跌329點，低見22,756點反覆向上，即市回吐於23,000點有支持，並以全日最高位收市，收報23,280點，升194點或0.84%；國指升1.29%。石油、中資電訊股支撐指數；不過，恒生中型股、小型股指數升0.80%、0.58%，整體表現偏好。大市成交897億元，低於60天平均超過兩成半，交投疲弱。

三桶油 中石化較可取

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率60比40，升逾3%佔上升股份逾兩成，跌逾3%佔近兩成；陽燭對陰燭為72比28，大市普遍上升，買盤動力較強，但不少股份下跌，面對沽壓不輕。本報數據庫追蹤的30個行業，有近一半下跌，汽車及相關、房託基金、紡織及服飾跌逾1%，表現最差；相反，能源及相關大漲逾6%，其次軟件服務、電訊、醫藥保健升逾2%。

美擬介入調停油價戰，國際油價大彈，刺激三大中資油股急升。中海油（0883）、中石油（0857）走勢續改善，前者升穿20天線，後者逼近50天線；不過，中海油、中石油均要面對低油價、相對高開採成本問題，業務挑戰大；中石化（0386）下游業務受到經濟不景氣影響需要，但可得益油價下跌降低成本，所受影響會較低。此外，中石化的股價近月表現跑贏同業，三者中相對可取。

中銀恒生升逾2% 或受資金換馬支持

石油相關的油服股亦急升，但基本面看淡，炒味更濃。以現水平油價，油企探勘動力低沉，油務行業前景更黯淡。外電報道，中國已增加緊急石油儲備的計劃，油品運輸的中遠海能（1138）更能受惠。國際油價低迷，內地增石油進口，運油需求上升，有利油船運費表現。走勢上，中遠海能日前升穿4元企穩，該水平形成支持，可以附近吸納；中線有望上試4.5元，止蝕位可設於3.9元。

匯控取消派息，股價跌勢未止，惟中銀（2388）、恒生（0011）升逾2%，或受到資金換馬支持。本地銀行及電訊業同樣無可避免受到經濟及市况影響，但疫情下在家用工作及消遣時間更長，市民及企業對資訊科技需求會較為穩定，甚至有增無減，電訊業前景相對好。香港電訊（6823）剛推出5G服務，對拉動業績未必有太大作用，但可保持市場競爭力；公司派息穩定，現時息率超過半厘，息率吸引。走勢上，香港電訊昨升穿11元水平，走勢持續改善，但低位反彈不少，短線或受到推5G消息過度炒作，宜分段吸納。

[劉思明 數據尋寶]