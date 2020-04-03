恒指昨日升194點，收報23,280點，成交金額897億元。美股周三晚大跌4％，港股低開高走，科技股向好，騰訊（0700）、阿里（9988）及美團（3690）全升逾1％。匯控（0005）再跌2.6％。物管股強勢，互聯網醫療、醫療設備股強勢。A股在低成交下回升，消息指美國將限制高科技產品對華出口，內地半導體股出現漲停潮。特朗普指俄羅斯和沙特將很快達成協議，油價曾升逾10％，三大油股大幅拉升。

石油價格戰，一方面令美國頁岩油的高息債受壓，令金融市場緊張，而作為石油淨出口國的美國，油價低企也令經濟雪上加霜，總部位於美國科羅拉多州的石油公司Whiting Petroleum也宣告破產重組，成為石油價格戰的第一滴血。特朗普積極斡旋沙特和俄羅斯，希望兩大產油國能達成減產協議托高油價。昨日又有報道指中國將加大採購力度，力爭完成石油儲備達到淨進口90天的目標。供需兩端皆有好消息，布油曾飈升逾10％。

油價低企 美經濟雪上加霜

但要留意，談判是否成功存在變數。自2015年油價崩盤後，國際油價主要依靠OPEC+限產減產來維持穩定價格，但當中減產最出力的其實是沙特，反而俄羅斯在執行上極不合作。以2019年為例，俄羅斯的石油和天然氣產量共達5.602億噸，年增0.8％，相當於日產量1125萬桶，創1987年以來高點。在全年12個月中，俄羅斯有9個月都超過OPEC+的限產配額，而過去兩年也錄得財政盈餘。低油價對產油國都不利，但各自減產多少、能否成功執行才是關鍵。此外，今年首季每日原油需求已大減380萬桶，踏入4月全球經濟近乎停頓，勢必雪上加霜。要拉起油價，減產力度要非常厲害，進一步提高達成協議的難度。

減產能否成功 執行才是關鍵

但油價、沙俄談判是一回事，石油股走勢又是另一回事。在價格戰開打、油價直線下跌、什麼利好也沒有時，中海油（0883）也如2016年般在6元邊附近見底回升。始終低油價無法持續，供求總有逆轉的一天，長線投資者看到價值就會不理油價入市。

回看2015年，6元見底後便快速回升至8.5元以上，其後超過1年時間在8.5元至10.5元水平區間波動。不同的是，當年布油在「3字頭」已見底，現在低企在「2字頭」（早前更曾穿20美元），需求亦較當年大減。中海油現價已升至當年油價復蘇後的區間下限，就算考慮到未來數年增產（但3月底路演已表明重新審視今年資本開支和產量），值博率也比不上當年。

如果沒有在低位買入，現在出現利好消息、股價抽升時才高追，當然有機會賺錢，但筆者覺得勝算一般，股價一波動就很易被震走。油股和油價不會完全同步，更多時候油股走勢領先於油價，到油價回升，油股反而可能動力已減弱。從中長線角度看，油價低企在現水平，全球產油國、油企都是輸家，不可長久，但在可見將來也沒有很強的上升動力。油股急升後總會回順，待出現明顯支持位或交易區間後才入市炒波幅，會是較可取的部署。

[張兆聰 還看今朝]