疫情對美國就業市場的影響持續惡化，在截至3月28日當周，首次申領失業救濟人數，達到破紀錄的664.8萬，遠高於分析師預期，並較之前一周的330.7萬大幅提升，連續兩周創新高，突顯部分經濟活動停頓對美國經濟的嚴重破壞。

市場人士預期，未來數月的首次申領失業救濟人數也會在高位徘徊。牛津經濟研究院（Oxford Economics）首席美國經濟學家達科（Gregory Daco）預計，在5月疫情緩解前，美國將會失去2200萬個職位。聖路易斯聯儲銀行預測，美國企業的裁員人數將達到4700萬，失業率可能升至32％，遠高於1930年代大蕭條時期的25%。

截至晚上8時50分，美股3大指數期貨仍有升幅，但升幅顯著收窄，道指現升0.41%，報20824點，標指及納指期貨分別升0.6%及0.4%。恒指夜期則跌209點，低水220點。

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