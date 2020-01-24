環球股市在2月中開始，因環球疫情升溫，恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊表示，環球資金流向開始逆轉，股市及債市分別於三月單月內大幅淨流出748億美元及2565億美元，把一月和二月的累計淨流入的340億美元和1428全部抹掉。商品市場及貨幣市場則錄得大額度的淨流入，分別為75億美元及5285億美元。

不過李佩珊指，大市波動期間亦有投資者以ETF入去找尋機會，單計三月，股票ETF錄得188億美元的淨流入，而只能買入，不能做對沖的股票多頭（Long-only）基金則錄得936億美元的淨流出。3月份該行旗下的恒指指數基金的淨流入按月上升3倍，而追蹤標準普爾500指數的指數基金的淨流入則按月上升7倍升幅，而恒生指數及國企指數的1.5倍槓桿指數基金，亦錄得約8倍的單月淨流入升幅。

恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝表示，港股市賬率目前已降至1倍，早前甚至跌穿1倍，屬歷來相當低的水平，過往恒指通常會在市賬率跌至1倍後始反彈，不過他指出今次下跌是因為疫症，而非可以量化計算的金融原因引起，所以今次較難預計日後走向，應留意疫情增加數目的變化。

目前情况下，該行對中國股票，包括A股、香港上市中資股和ADR長期展望樂觀，薛永輝表示，中國成為最快重拾正軌的市場，而且估值較低，中國長遠消費增長仍然存在，目前有機會吸引早前偏貴的消費股。薛永輝亦認為，環球央行相繼寬量，資金會流入供應有限的資產，他看好黃金後市升勢可以持續。

恒生看好消費者非必需品（體育用品和教育等）、消費者必需品（酒類、奶粉和營養品）、創新藥和醫療器械股和物業管理股。另外建議減持通訊、銀行和保險、原材料、能源。

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