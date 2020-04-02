大酒店（0045）今日發表2019年報，主席米高嘉道理在序辭指出「年青人是香港的未來，本人深信他們當中有著世上最富的創造力和創意的人才」，2019年香港市場經歷了近代史上其中一個最動盪的時期，發生了令人震驚的街頭衝突和社會動盪，目睹社會上出現嚴重分歧令他痛心不已，相信某些分歧恐怕可能需要幾個世代才能修補。

他續指，2020年年初撰寫序辭時，正值新冠肺炎爆發，對全世界造成巨大的影響，對患者及其家屬深表同情，並對那些痛失至親的人寄以哀思。他強調，對香港這個家以及中國的長遠發展信心絲毫未變，就如他在2019年9月致香港人的信中寫道「我們堅信的香港精神，是透過尊重、瞭解和溝通，去尋求解決方法。」

米高嘉道理認為，政商界領袖有責任與年青人溝通交流，給予他們希望，並確保他們有機會實現更美好的未來，他與兒子斐歷嘉道理曾一同參與集團舉行的同事交流大會，旨在聽取來自不同背景和專業的員工，對香港未來走向的洞察和見解。

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