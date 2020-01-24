新冠肺炎疫情持續，中小學生均透過網上渠道學習。恒地（0012）公布，旗下「抗疫基金」透過6間社福機構，向全港2000名有需要的學生，送贈手提電腦連全年無限上網數據，支援他們在停課期間網上學習，可以停課不停學。

集團指出，是次連同電腦送出的無限上網數據，獲中國移動香港以非常優惠慈善價提供，該批手提電腦將連同便攜式路由器(Pocket Wi-Fi)，以及備有一年無限上網數據計劃的流動數據卡，日內開始陸續送到有需要學生手上。

恒地主席李家誠指出，受疫情影響，他的四個孩子都要網上上課，為幫助小朋友重新適應這個學習模式，作為父親會幫助他們設置電腦，相信他跟其他父母一樣，過程中遇到不少問題。他又指，了解到很多基層家庭的小朋友，因為網上上課增加不少負擔，有些家庭甚至沒有電腦，單靠父母的手機用來上課，或是無法負擔寬頻費用，希望今次可幫助和保護有需要的學童。

香港寬頻（1310）亦公布，在現時充滿挑戰的經濟環境，為100名大學畢業生提供為期三個月的學習及就業機會。職位工作期是今年6月至8月，申請資格需為2019年或2020年畢業的香港或海外大學生，可供申請部門包括業務分析、雲端科技、企業及市務傳訊、企業方案銷售等，月薪1.3萬元，4月30日截止申請。

集團指出，明白現時情況大學畢業生尋找工作並不容易，透過三個月的實際職場訓練，由香港寬頻最高級1%管理層擔任導師提供指導建議，可協助畢業生更好裝備自己，成為畢業生日後發展事業的跳板。

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