美國總統特朗普表示會介入沙地阿拉伯及俄羅斯的油價戰，但道富環球市場高級多元資產策略師Ben Jones認為，兩者都不會軟化。他估計，在油價經歷了有史以來最壞的一個季度後，未來仍有可能跌至單位數。

他指出，從4月1日起，沙特阿美石油公司加速提升產量，從平均每日1000萬桶增加至1200萬桶。 從預算角度來看，沙地阿拉伯需要油價維持在87美元左右才能實現收支平衡，而俄羅斯只需要油價維持在42美元左右。他認為沒有跡象表明沙地阿拉伯和俄羅斯會很快重返談判桌，預計雙方的立場都不會軟化。

他又指，儘管美國頁岩油的鑽井數量已開始下降，但在近期內不太可能出現大幅下滑，因此美國頁岩業將不會以現貨價格出售石油。 由於供過於求，每日超額達2000至2500萬桶，如果供需動態沒有變化，這些庫存可能在3至4個月內很快就會達到飽和。

標普全球普氏亞洲分析主管吳康認為，現階段油價沒有支撐點，在需求疲弱的情況下還要面對每日1500萬桶的過剩供應，他估計布蘭特油價會在4至5月期間至每桶10至20美元，至今年底需求回升後才上升至40美元。

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