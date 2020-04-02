洲際酒店本月20日起裝修 傳會遣散所有員工（林若勤攝）

新冠肺炎疫情持續，旅客數量大減，酒店業首當其衝。有消息指，香港洲際酒店今午舉行員工大會，管理層指出，酒店將於4月20日進行裝修，為期30個月，期間只有中菜餐廳欣圖軒保持營業，並會遣散所有員工，會按年資作出賠償。

消息指，員工最後上班日期為5月1日；5年以下年資的員工可獲1個月薪金賠償；5至10年則獲賠償兩個月薪金；10至15年獲賠償3個月薪金；15年以上則獲4個月薪金。本報正向香港洲際酒店查詢有關遣散員工的細節及詳情。

洲際酒店最新公布，將展開30年來最大型的裝修翻新工程，並定於本月20日關閉，將會在2022年重新開業時更名為「香港麗晶酒店」。裝修期間，酒店內的欣圖軒將保持開放，顧客可通過毗鄰的K11 Musea進入。

集團指，裝修翻新工程啟動後，相關同事將盡可能被安排在集團旗下其他酒店，在酒店重新開業迎客時，將被優先考慮再次加入酒店。

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