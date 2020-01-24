保利達資產（0208）早年與最終控股公司的全資附屬公司保利達洋行，合作發展澳門海一居並被政府收回土地事件，再有下文。根據澳門終審法院院長辦公室最新披露，當地行政法院駁回保利達洋行起訟，提出索償253.52億元（澳門元，下同）的損失，及重新將土地再判給保利達洋行完成有關建築工程的要求。

根據保利達洋行入稟，其擬因為海一居項目的發展用地批給被政府宣告失效，向政府索償54.41億元現有損失、184.77億元未來收益損失、14.35億元的喪失機會損失，及1元精神損失，或再將相關土地重新判給保利達洋行，完成項目發展。

不過當地行政法院指出，由於保利達洋行提出賠償請求的時效完成，原告能意識到其可能享有的求償權，卻仍作出放棄聲明，因此認為放棄其求償權的理由成立，同時遭受損失的是一間商業公司，無法確定行政機關的作為如何具體損害保利達洋行的名聲，亦只請求1元象徵式賠償，法院無法據此推斷原告的受損之嚴重程度，也無法判斷該等損害是否應獲法律保護，因此認為保利達洋行的請求不可行。

按保利達資產早年的公告披露，保利達資產的關連公司保利達控股，承諾補償因海一居發展項目終止而令集團蒙受之有關損失。據此，保利達資產認為，未有為澳門政府收回海一居用地而蒙受損失。

記者：陳偉燊

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