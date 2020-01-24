有報道指中國增加進口石油，利好市場氣氛，油價升幅擴大之餘，美股期貨亦升幅擴大至近2%，恒指更以全日高位收市，10天線亦失而復得，不過成交大減，跌至逾一個月低。

恒指今早低開247點，最多曾挫329點或1.43%，低見22756點，失守10天線(23067.29點)，兼跌至3月24日後最低，收市升194點或0.84%，報23280點，成交金額897億元，較上日減少31.63%，是2020年2月19日883.61億元成交後最少，同時亦是自當日後首次成交低於1000億元；國指升121點或1.29%，報9526點。

彭博引述知情人士指，中國政府同意利用當前油價跌勢，在今年儘快達到90天淨進口量的國家石油儲備，又指在達標之後應繼續增加，在未來達到100天，及至180天的使用規模。受消息刺激，油價升幅擴大，紐約期油現報22.17元，升9.16%；布蘭特期油現報27.13元，升9.66%。

油價上升，油股受惠，中石油（0857）升9.68%，收報3.06元，是升幅最大的藍籌；中海油（0883）升7.47%，收報8.63元；中石化（0386）升8.85%，收報4.06元。

午後上升藍籌數目增加，全日42隻藍籌向上，重磅股中移動（0941）升3.59%，收報59.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻38點；其後為騰訊（0700）升1.44%，報379.8元，推高恒指36點。

不過，匯控（0005）則受不派息不回購影響，曾跌最多5.38%，低見37.8元，連跌第六日兼再創新低，是2009年3月13日37.05元後最低，收市跌2.63%，收報38.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低51點。渣打（2888）則止跌，收報39.9元，無升跌。

創科實業（0669）跌3.03%，收報47.95元，是跌幅最大的藍籌。

大摩推薦20隻首選股，當中三隻建議增持的中港股票是阿里巴巴（9988）、友邦（1299）和海螺水泥（0914），阿里巴巴收報186元，升1.09%；友邦升0.14%，收報69.8元；海螺水泥則跌1.3%，報53.3元。

摩通發表報告指，如果旅行限制不解除 澳門博彩收入可能接近於零。除兩隻藍籌賭股上升之外，其餘均下跌。新濠國際發展（0200）收報11.12元，跌0.54%；美高梅中國（2282）收報7.71元，跌1.41%；澳博控股（0880）收報6.33元，跌2.16%；永利澳門（1128）收報11.54元，跌1.37%；銀河娛樂（0027）收報41.3元，升1.98%；金沙中國（1928）收報27.8元，升0.72%。

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