據CNBC報導，瑞士豪華酒店品牌Le Bijou新近成立了「檢疫公寓」，每晚的房價介乎800美元至2000美元不等，可提供房內健康服務包括新冠肺炎病毒檢測。

房內服務的設施尚包括送餐服務及私人大廚，以及私人健身房、房內水療護理及家居辦公室等。

曾入住Le Bijou的名人包括「華爾街之狼」Jordan Belfort及蘋果聯合創辦人Steve Wozniak。

據指，單是新冠肺炎病毒檢測已價值500美元，房客亦可以另外選用其他新冠肺炎病毒的健康服務，如索價1800美元的一日兩次的護士就診服務，以及4800美元一日的全天候護士服務。

Le Bijou今次引入包括新冠肺炎病毒檢測服務的原因是，集團的首席執行官Alexander Hübner發現傳統的3晚酒店房預訂水減少，以及14日或以上的訂房卻增加，問到房客為何延長訂房時，多反映是專門為隔離而作出預訂。

Alexander Hübner因而決定調整其傳統訂房服務，包括將公寓全自動化，包括延展電子管家James服務，減少在入住及退房時的接觸。集團又為醫護人員提供免費住宿，加班以協助應對病毒爆發時有急需的人士。

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